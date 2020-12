Außenministerin hält Vorgehen gegen Fake News zu Covid-19 für dringend

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hält Maßnahmen gegen Fake News zu Covid-19 für dringend erforderlich.Die entsprechende Äußerung machte Kang am Donnerstag auf dem 13. Bali-Demokratieforum, das on- und offline stattfand.Die Corona-Pandemie müsse einen Anlass dazu bieten, die Wichtigkeit der demokratischen Prinzipien wie Verantwortlichkeit, Offenheit und Transparenz wieder zu bestätigen. Der Kern der Demokratie liege in freien Diskussionen der Bürger. Die Infodemie wie Fake News zu Covid-19 stelle eine dringende und wichtige Aufgabe dar, die verantwortliche Führer der demokratischen Gesellschaft anpacken müssten, sagte Kang.Die Ministerin fügte hinzu, dass man mit Nachbarländern Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf die Reaktion auf Covid-19 teilen müsse. Sie betonte auch die Notwendigkeit eines Personenverkehrs für eine globale Wirtschaftserholung.Das Bali Democracy Forum veranstaltet das indonesische Außenministerium jedes Jahr seit 2008. Dieses Jahr nahmen die Außenminister von etwa zehn Ländern, einschließlich Südkoreas und Vertreter der Vereinten Nationen, zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie der Wirtschaft daran teil.