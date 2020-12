Sport Südkorea beendet 2020 auf Platz 38 in FIFA-Ranking

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat das Jahr 2020 auf Platz 38 in der FIFA-Weltrangliste beendet.



Die FIFA veröffentlichte am Donnerstag ihr Dezember-Ranking. Südkorea kam auf 1.465 Punkte so wie im November und blieb auf Platz 38.



Es gab keine Länderspiel-Periode seit der Veröffentlichung des November-Rankings. Daher blieben die meisten der 210 Mitglieder im Dezember auf denselben Plätzen wie im November.



Auch auf den Top-10-Plätzen gab es keine Änderung. Belgien blieb Spitzenreiter, gefolgt von Frankreich, Brasilien, England und Portugal.



Unter den asiatischen Ländern schnitt Japan mit Platz 27 am besten ab. Dahinter folgte der Iran auf Platz 29 und dann Südkorea.



Die vietnamesische Nationalmannschaft unter dem südkoreanischen Trainer Park Hang-seo belegte den 93. Platz. Die indonesische Mannschaft mit Shin Tae-yong als Cheftrainer landete gemeinsam mit Kambodscha auf Platz 173.