Nationales Regierung kündigt Intensivierung von Corona-Tests in Hauptstadtregion an

Die Regierung will ab nächste Woche in der Hauptstadtregion verstärkt Corona-Tests durchführen.



Yoon Tae-ho, ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums, gab heute den Plan bekannt, am Montag eine dreiwöchige „intensive Testphase“ in der Hauptstadtregion zu starten.



Während des Zeitraums werden an 150 Orten in der Region, an denen ein hohes Infektionsrisiko besteht, schrittweise vorläufige Testzentren eingerichtet.



Man wolle anonyme Tests durchführen, bei denen die Getesteten nur ihre Handynummer vorlegen müssten. Dadurch sollte möglichst verhindert werden, wegen des Etikettierungseffekts einen Test zu umgehen, hieß es.



Die Öffnungszeiten der Testzentren der öffentlichen Gesundheitszentren in der Hauptstadtregion seien wochentags bis 21 Uhr verlängert worden und samstags und feiertags bis 18 Uhr. Man habe auch private medizinische Einrichtungen um eine Verlängerung der Betriebszeiten ihrer Teststationen gebeten, hieß es weiter.