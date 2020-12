Kospi erreicht weiteres Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Freitag ein weiteres Rekordhoch erreicht.Vor allem die Hoffnung auf Corona-Impfungen sorgte für gute Stimmung an der Börse.Der Kospi gewann 0,86 Prozent auf 2.770,06 Zähler.Large Caps hätten sich dann kräftiger Zukäufe durch institutionelle Anleger erholt, ebenso bestimmte Sektoren, die zuletzt weniger gefragt waren und im Zuge von Neuausrichtungen der Portfolios gekauft würden, sagte Lee Young-gon von Hana Financial & Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.