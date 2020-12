Regierung will in Hauptstadtregion 150 neue Corona-Testzentren einrichten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in der Hauptstadtregion 150 neue Corona-Testzentren einrichten.Mit dem Betrieb der zusätzlichen Einrichtungen in den kommenden drei Wochen reagieren die Gesundheitsbehörden auf den zuletzt steilen Anstieg der Corona-Neuinfektionen.Die Seuchenschutzbehörde teilte mit, dass kostenlose Tests an den Bahnstationen Seoul und Yongsan, in wichtigen Universitätsvierteln und anderen Regionen in der Hauptstadtregion angeboten würden, in denen es zu einem stärkeren Infektionsgeschehen gekommen sei. Die Teststationen würden ab dem heutigen Montag bis zum 3. Januar betrieben.Bürgerinnen und Bürger könnten sich dort unabhängig davon testen lassen, ob bei ihnen Symptome einer Corona-Erkrankung vorkommen. Der Test könne anonym gemacht werden, lediglich die Telefonnummer werde notiert.Für mehr Bequemlichkeit würden Antigen-Schnelltests und Speicheltests durchgeführt. Diese Verfahren würden als sicherer und leichter einsetzbar gelten, als der am häufigsten genutzte PCR-Test. Wer positiv getestet werde, solle sich anschließend zur Bestätigung einem PCR-Test unterziehen.