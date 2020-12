Präsidialer Sonderbeauftragter in Russland eingetroffen

Photo : KBS News

Ein Sonderbeauftragter von Präsident Moon Jae-in ist nach Russland gereist.Woo Yoon-keun, ehemaliger Botschafter in Russland, traf am Sonntag am Flughafen Moskau-Wnukowo ein.Er sei anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Russland gekommen, damit sie ihre strategische Partner- und Freundschaft weiter aufrechterhalten könnten. Auch gebe es anstehende Angelegenheiten betreffend die Wirtschaft und die innerkoreanischen Beziehungen, sagte Woo Reportern gegenüber.Der Sondergesandte wird ein Schreiben von Präsident Moon an seinen Amtskollegen Wladimir Putin übermitteln, wenn er mit Putins außenpolitischem Berater Yuri Uschakow zusammenkommt. Sie werden über einen Südkorea-Besuch des russischen Präsidenten diskutieren.Woo wird mit russischen Beamten auch Diskussionen für die Konkretisierung der sogenannten Neun Brücken-Kooperation, die Zusammenarbeit in neun Bereichen wie Gas, Schiffbau und der Nordostpassage, sowie für die Erweiterung der Wirtschaftskooperation führen.Woo wird am Freitag (Ortszeit) sein Besuchsprogramm in Russland abschließen und die Heimkehr antreten.