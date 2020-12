Alle Schulen in Hauptstadtregion stellen auf Fernunterricht um

Photo : YONHAP News

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in der Hauptstadtregion stellen auch die dortigen Kindergärten sowie Grund- und Sonderschulen ab Dienstag auf Fernunterricht um.Die Maßnahme wird bis Ende Dezember gelten. Alle Mittel- und Oberschulen in Seoul stellten bereits am 7. Dezember auf Online-Unterricht um.Das Bildungsamt der Hauptstadt bezeichnete die neue Entscheidung als unumgänglich, weil allein in Seoul die Zahl der täglichen Neuinfektionen fast 400 erreicht habe.Betreuungsprogramme für Kinder, deren Betreuung zu Hause kaum möglich ist, werden jedoch weiter angeboten.Das Bildungsamt der Stadt Incheon teilte ebenfalls mit, dass alle dortigen Schulen ab Dienstag auf Fernunterricht umstellen würden. Jedoch wird im Bedarfsfall zugelassen, dass bis zu ein Drittel der Schüler in die Schule kommen.Das Bildungsamt der Provinz Gyeonggi beschloss ebenfalls, dass alle Kindergärten und Schulen ab Dienstag nur Fernunterricht anbieten.