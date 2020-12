Nationales Weitere Vorgelgrippe-Fälle auf Geflügelhöfen

In Südkorea breitet sich die Vogelgrippe immer schneller aus.



Am Sonntag wurden auf drei Geflügelhöfen Fälle der hochpathogenen Vogelgrippe bestätigt. Betroffen sind eine Hühnerfarm in Gimpo nahe Seoul und zwei Entenbetriebe in Yeongam in der Provinz Süd-Jeolla.



Nachdem am 26. November der erste Vogelgrippe-Fall auf einem Geflügelhof in diesem Jahr bestätigt worden war, brach die Geflügelpest bereits auf 13 Farmen im Land aus, davon sechs in Süd-Jeolla.



Die Regierung erteilte eine dringende Verwaltungsanordnung, weil eine landesweite Ausbreitung drohe.



Ab dem heutigen Montag wird neben den Transportern für Tierfutter, Exkremente und Kompost allen Fahrzeugen von außerhalb der Bauernhöfe der Zugang zu diesen versperrt.



Bei Wildvögeln wurden bereits 23 Fälle der hochpathogenen Vogelgrippe bestätigt.