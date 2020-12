Ulsan Hyundai erreicht Finale der AFC Champions League

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballklub Ulsan Hyundai hat in der AFC Champions League 2020 den Einzug ins Finale geschafft.Ulsan besiegte im Halbfinalspiel am Sonntag im katarischen Doha den japanischen Verein Vissel Kobe mit 2:1 in der Verlängerung.Der koreanische Klub erlaubte in der 52. Minute dem Gegner einen Treffer zu dessen 1:0-Führung. In der 81. Minute traf Bjørn Johnsen zum 1:1-Ausgleich. In der Verlängerung gelang Ulsan ein Elfmetertor.Damit konnte der Fußballverein erstmals seit 2012 wieder das Finale erreichen. Damals war das Team zum ersten Mal Sieger der asiatischen Champions League geworden. Zudem ist Ulsan der erste Verein aus der südkoreanischen Fußballliga K League seit 2016, der im Finale steht.Ulsan wird im Finale am Samstag auf den iranischen Verein Persepolis Teheran treffen.