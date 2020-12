Nationales Südkorea von Kältewelle erfasst

Klirrende Kälte hat Südkorea heimgesucht.



In den zentralen Gebieten lagen die Temperaturen am Montagmorgen um bis zu zehn Grad niedriger als am Vortag. In Seoul sank das Quecksilber auf minus 9,7 Grad.



Im Norden der Provinz Gyeonggi, im Westen der Provinz Gangwon sowie im nördlichen Binnenland der Provinz Nord-Gyeongsang wurde erstmals in diesem Winter eine Warnung vor einer Kältewelle ausgegeben.



Am Montag wird es in den zentralen Regionen weitgehend sonnig sein. Dagegen wird es in den südlichen Gebieten bewölkt sein, an der Westküste der südwestlichen Region Honam und in den Berggebieten auf Jeju wird es stark schneien.



Am Dienstag soll es noch kälter werden. Laut dem Wetteramt wird es ab Donnerstagnachmittag wieder etwas wärmer werden.