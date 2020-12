Südkorea meldet 718 neue Corona-Infektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder dreistellig, nachdem am Sonntag erstmals die 1.000er-Marke übertroffen worden war.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 718 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 43.484 Infektionsfälle im Land nachgewiesen worden.Die Zahl der Neuinfektionen sank damit von 1.030 am Vortag drastisch. Trotzdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Anstieg gebremst werden konnte. Der Rückgang ist offenbar eher darauf zurückzuführen, dass an Feiertagen weniger getestet wird.682 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während es 36 eingeschleppte Fälle gab.Die Zahl der Virustoten stieg um sieben innerhalb eines Tages auf 587. Die Letalitätsrate im Land liegt bei 1,35 Prozent.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf kletterte um sechs auf 185.