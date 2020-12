Politik Soldaten unterstützen Durchführung von Corona-Tests und Kontaktnachverfolgung

Soldaten unterstützen die Durchführung von Corona-Tests und die Kontaktnachverfolgung.



Seit heute werden in der Hauptstadtregion Sanitätssoldaten sowie Mitglieder einer Spezialeinheit der Armee eingesetzt.



Wie die Armee mitteilte, seien 379 Soldaten der Spezialeinheit für zwei Monate zur Unterstützung in 79 Gesundheitszentren in Seoul, der Gyeonggi-Provinz und Incheon entsandt worden.



Die Soldaten hätten letzte Woche ein Training absolviert und seien selbst auf das Coronavirus getestet worden.



Neben 74 Sanitätssoldaten für die provisorischen Testzentren in der Hauptstadtregion sollen ab Mittwoch auch 486 Verwaltungskräfte der Armee als Verstärkung geschickt werden.



Präsident Moon Jae-in hatte angesichts steigender Corona-Infektionszahlen letzte Woche angeordnet, auch Personal der Streitkräfte bei der Seucheneindämmung einzusetzen. Polizisten und Verwaltungsbeamte sollten ebenfalls mithelfen, damit mehr getestet und nachverfolgt werden könne.