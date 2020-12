Dänischer Klima-Botschafter: Südkorea beweist mit Initiative für CO2-Neutralität politischen Mut

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des dänischen Klima-Botschafters Anker Christensen hat Südkorea mit seiner Initiative für CO2-Neutralität politischen Mut bewiesen.Südkorea sei an einem entscheidenden Punkt angelangt, an dem es sich auf Jahre hinaus die führende Position in Asien als treibende Kraft auf diesem Gebiet sichern könne, sagte er in einem heute veröffentlichten Interview mit dem Regierungsportal Korea.net.Mit dem Grünen New Deal und der Erklärung für Klimaneutralität bis 2050 habe Südkorea politischen Mut gezeigt. Südkorea müsse nun zügig handeln, da mehrere Länder Asiens ein solches grünes Kaftzentrum werden wollten.Er sehe den Grünen New Deal als visionären Mondflug, der genau zur richtigen Zeit komme, um sich vor die Konkurrenten zu setzen.Er begrüßte, dass Präsident Moon Jae-in den ersten großen Schritt gemacht habe. Für Südkorea sei dies die Gelegenheit, eine nachhaltige, klimafeste, CO2-neutrale und inklusive Zukunft zu gestalten, wurde der Klima-Botschafter weiter zitiert.