Wasserstoffbusse kommen in Seoul zum Einsatz

Photo : YONHAP News

Wasserstoffbusse kommen ab Dienstag in Seoul zum Einsatz.Wasserstoffbusse stoßen keine Schadstoffe aus und können feinstaubhaltige Luft reinigen.Die Stadt Seoul kündigte an, dass am Dienstag zunächst ein Wasserstoffbus im Linienverkehr eingesetzt werde. Laut dem Plan werden ab dem 22. Dezember drei weitere Busse im Einsatz sein.Die Busse werden auf der Linie 370 verkehren, die sich von Sangil-dong im östlichsten Stadtbezirk Gangdong über Jongno im Stadtzentrum nach Westen erstreckt. Mit dem Einsatz eines Wasserstoffbusses können 418.218 Kilogramm Luft im Jahr gereinigt werden.Die Einführung von Wasserstoffbussen zählt zu den Kernprojekten des grünen New Deal nach dem Modell der Stadt Seoul, die im Juli vorgelegt wurden. Die Stadtverwaltung will bis 2025 die Zahl der Wasserstoffbusse auf 1.000 erhöhen und elf Wasserstofftankstellen errichten.