Wissenschaft Meeresspiegel Südkoreas steigt um 3,12 Millimeter im Jahresschnitt

Der Meeresspiegel in allen Meeren Südkoreas ist in den letzten 30 Jahren durchschnittlich um 3,12 Millimeter pro Jahr angestiegen.



Das gab die Behörde für Hydrographie und Ozeanographie des Ministeriums für Ozeane und Fischerei anhand von Daten der Stationen für Gezeitenbeobachtung im Zeitraum von 1990 bis 2019 bekannt.



Verglichen mit dem letztes Jahr bekannt gemachten durchschnittlichen Anstieg in den vergangenen 30 Jahren von 2,97 Millimeter im Jahr wurde ein leichter Zuwachs verzeichnet. Das zeigt, dass der Meeresspiegel immer schneller ansteigt.



Unter den Meereszonen wurde in der Umgebung der Insel Jeju mit 4,2 Millimeter im Jahr der größte Anstieg verzeichnet, gefolgt von der Ost-, Süd- und Westküste.



Der durchschnittliche Meeresspiegelanstieg an allen Küsten in den letzten zehn Jahren betrug 3,68 Millimeter im Jahr. Das entspricht dem 1,18-Fachen des Durchschnitts in den letzten drei Jahrzehnten.