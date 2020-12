Börse startet mit Verlusten in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet.Grund für die Vorsicht der Anleger waren die steigenden Corona-Infektionszahlen in Südkorea.Der Leitindex Kospi gewann 0,28 Prozent auf 2.762,2 Punkte hinzu.Am Sonntag war bei der Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen erstmals die Marke von 1.000 übertroffen worden. Auch am Montag wurde mit über 700 erneut ein hoher Wert gemeldet.Die Möglichkeit einer Anhebung der Warnstufe für die soziale Distanzierung auf 3 könnte den Appetit ausländischer Anleger auf riskante Anlagen geschmälert haben, sagte Park Sang-hyun von HI Investment & Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.