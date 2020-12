Golferin Kim A-lim gewinnt US Women´s Open

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Golferin Kim A-lim hat die US Women´s Open gewonnen.Beim letzten Majorturnier der Saison auf der LPGA-Tour am Montag (Ortszeit) in Texas siegte Kim mit insgesamt drei unter Par.Kim spielte erstmals bei dem Turnier. Damit wurde die 25-Jährige die fünfte Golferin in der Geschichte der US Women´s Open, die gleich bei ihrem Debüt gewann.Es ist bereits der elfte Erfolg einer Südkoreanerin bei den US Women´s Open. Da Park In-bee den Titel zweimal holte, ist Kim die zehnte südkoreanische Titelgewinnerin.Die Weltranglistenerste Ko Jin-young landete mit zwei unter Par gemeinsam mit Amy Olson auf Platz zwei. Park In-bee und Lee Jeong-eun belegten den siebten Platz.