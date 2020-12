Schauspielerin Youn Yuh-jung gewinnt Preis der Filmkritikervereinigung von Boston

Photo : YONHAP News

Die koreanische Schauspielerin Youn Yuh-jung hat den Preis der Filmkritikervereinigung von Boston (BSFC) für die beste Nebendarstellerin gewonnen.Sie wurde für ihre Rolle im Film „Minari“ des koreanisch-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung ausgezeichnet.Laut dem Filmverleih Pancinema gewann die Produktion auch den Preis für die beste Filmmusik.Yon hatte zuvor bei den Sunset Film Circle Awards am 1. Dezember den Peis für die beste Nebendarstellerin gewonnen.„Minari“ basiert auf der persönlichen Lebensgeschichte des Regisseurs und handelt von einer koreanischen Familie, die in den 1980er Jahren in den US-Bundesstaat Arkansas auswanderte.Die Produktion war bereits bei mehreren Filmfestivals ausgezeichnet worden und hatte beispielsweise beim Sundance Film Festival den Großen Preis der Jury und den Publikumspreis gewonnen. Daher wird der Film als Favorit für die Academy-Awards im kommenden Jahr gehandelt.