Präsident Moon schickt Biden Glückwunschschreiben

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat heute dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden ein Glückwunschschreiben geschickt.Moon habe Biden erneut dazu gratuliert, mit den meisten Stimmen in der Geschichte der USA gewählt worden zu sein, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, mit.Der Staatschef habe die Erwartung geäußert, dass beide Seiten für die Verstärkung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses, die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sowie die Schaffung dauerhaften Friedens kooperieren würden.Nach weiteren Angaben schickte Moon ein getrenntes Gratulationsschreiben an Kamala Harris, die gewählte Vizepräsidentin.Auf die Frage nach einem eventuellen Plan eines USA-Besuchs Moons antwortete ein leitender Beamter des Präsidialamtes, es gebe in Bezug auf diplomatische Termine zwischen Südkorea und den USA nichts Besonderes zu sagen. Zugleich hieß es, dass beide Seiten über anstehende bilaterale Angelegenheiten in enger Kommunikation stehen würden.