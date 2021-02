Industrieministerium gibt Dokument über AKW-Projekt in Nordkorea frei

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Industrieministerium hat am Montag ein umstrittenes internes Dokument über ein eventuelles Atomkraftwerk-Projekt in Nordkorea veröffentlicht.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass es nach Beratung durch einen zuständigen Ausschuss die Enthüllung des Volltexts des Dokuments beschlossen habe, um unnötige Kontroversen zu beenden. Das Ressort betonte wiederholt, dass der Plan niemals als Regierungspolitik angestrebt worden sei. Die Behauptung, dass die Regierung im Geheimen einen AKW-Bau in Nordkorea vorangetrieben habe, sei nicht wahr.Das sechsseitige Dokument zähle zu 17 Dokumenten im Zusammenhang mit einem potenziellen AKW-Bau in Nordkorea, die von Beamten des Industrieministeriums im Dezember 2019 gelöscht worden waren. Das Dokument war nach dem ersten Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im April 2018 gefertigt worden.Darin steht, dass das Dokument Material für eine interne Überprüfung sei und keine offizielle Position der Regierung darstelle. Vorgeschlagen wird zuerst, gemeinsam mit den USA und Japan ein Beschlussorgan über die Angelegenheit zu bilden.Dann werden drei mögliche Optionen vorgeschlagen. Die erste Option ist, zwei Reaktoren eines südkoreanischen Modells in der Provinz Süd-Hamgyeong zu bauen, wo früher die KEDO, eine im Rahmen des Genfer Rahmenabkommens zwischen den USA und Nordkorea gegründete Organisation für den Bau eines Atomkraftwerks, einen Leichtwasserreaktor errichten wollte.Die zweite Option ist der Bau einer Atomkraftanlage in der demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas. Die letzte Option ist, den eingestellten Bau von zwei Reaktoren in Südkorea wieder aufzunehmen und dort produzierten Strom über ein Übertragungsnetz an Nordkorea zu leiten.In dem Dokument werden Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit ausführlich analysiert. Es heißt zudem, dass die erste Option am überzeugendsten sei.