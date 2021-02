Beratungsgremium billigt AstraZeneca-Impfstoff für Senioren

Photo : YONHAP News

Eine Expertengruppe hat dem Ministerium für Lebensmittel-und Medikamentensicherheit mitgeteilt, dass der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca allen Erwachsenen, einschließlich Senioren über 65, verabreicht werden kann.Das Ministerium hat das Ergebnis eines Beratungsgesprächs mit acht Ärzten und Experten am Sonntag bekannt gegeben, die die Sicherheit und Wirksamkeit des von der britisch-schwedischen Firma entwickelten Impfstoffs überprüft hatten.Insbesondere Daten zu Senioren wurden überprüft, nachdem verlautet worden war, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei älteren Menschen weniger wirksam sei.Die Experten kamen zu dem Schluss, dass in allen Testgruppen, einschließlich der 65-Jährigen und Älteren, präventive Wirkungen festgestellt wurden und die bei Senioren gemeldeten Immunreaktionen nach Impfungen denen anderer Erwachsener ähnlich waren.Insgesamt hatte der AstraZeneca-Impfstoff mit zwei Dosen in den Testgruppen eine Wirksamkeit von 62 Prozent. Das Gremium empfahl die Zulassung des Impfstoffs unter der Bedingung, dass ein Abschlussbericht über klinische Studien vorgelegt wird. Das Ministerium für Medikamentensicherheit wird nun mit seiner nächsten Beratungskonsultationsphase für die Zulassung von Impfstoffen fortfahren.