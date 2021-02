Moon kritisiert veraltete, Konfrontationen auslösende Politik

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in warnte am Montag vor veralteter Politik, die Konfrontationen auslöse, insbesondere in den derzeit schwierigen Zeiten.Als Vorsitzender eines wöchentlichen Treffens mit leitenden Beratern richtete Moon seinen Kommentar offenbar an Politiker und bat sie um Zusammenarbeit und das Konkurrieren um bessere politische Maßnahmen.Die Bemerkung kam ohne weitere Einzelheiten und bezieht sich auf die jüngste Kontroverse über die Behauptung der Opposition, die Regierung habe Pläne, heimlich ein Atomkraftwerk in Nordkorea zu bauen.Das Präsidialbüro wies die Behauptung zurück und erklärte, es sei unmöglich, ohne das Wissen der USA oder der internationalen Gemeinschaft auf einen solchen Bau zu drängen. In Bezug auf Covid-19 sagte Präsident Moon, es sei entmutigend, den anhaltenden Anstieg der Fälle aufgrund von Clustern in einigen religiösen Einrichtungen und die Fortsetzung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu sehen.Er sagte, es sei mit schwerem Herzen, dass die Behörden die Ausgangssperre vorerst verlängern und die Öffentlichkeit auffordern müssen, während der Neujahrsfeiertage nicht zu reisen. Moon versprach auch die besten Bemühungen, Impfstoffe einzuführen und das Impfprogramm transparent zu präsentieren. Er warnte auch vor falschen Nachrichten, die die Menschen nervös machen und das Impfprogramm behindern könnten.