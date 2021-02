US-Außenminister bestätigt allumfassende Überprüfung der Nordkorea-Politik

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die Position bekräftigt, dass die Biden-Regierung die Nordkorea-Politik im Ganzen überprüft.Dabei brachte er sowohl Sanktionen als auch diplomatische Anreize als mögliche Mittel zur Sprache.Die entsprechende Äußerung machte Blinken in einem Interview mit dem Sender NBC am Sonntag (Ortszeit).Präsident Biden habe das nationale Sicherheitsteam gebeten, die Nordkorea-Politik zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die USA die wirksamsten Instrumente einsetzen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel voranzutreiben, sagte Blinken. Damit antwortete er auf die Frage, ob Nordkorea als Atommacht anerkannt werden sollte.Blinken hatte bei einer Senatsanhörung zur Bestätigung seiner Ernennung am 19. Januar gesagt, dass die Nordkorea-Politik insgesamt überprüft werde. Geprüft werde, welche Optionen es gebe und ob diese hinsichtlich der Druckerhöhung effektiv seien, um Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.