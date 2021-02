Samsung Electronics in „Fortune”-Ranking der meist bewunderten Unternehmen auf Platz 49

Samsung Electronics ist erstmals seit zwei Jahren wieder in eine jährliche Liste der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt aufgenommen worden.Das US-Wirtschaftsmagazin „Fortune“ veröffentlichte die Liste der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt 2021.Samsung erhielt 7,56 Punkte und landete auf Platz 49. Der Elektronikriese ist das einzige südkoreanische Unternehmen unter 50 Unternehmen, die weltweit das größte Ansehen genießen.Samsung war 2005 erstmals auf die Top-50-Liste gesetzt worden und hatte den 39. Platz belegt. Das Unternehmen konnte sich 2014 auf Platz 21 verbessern.Jedoch war das Unternehmen 2017 und 2018 aus der Liste gefallen, bevor es 2019 auf Platz 50 rangierte. Letztes Jahr gelang es Samsung erneut nicht, in die Liste aufgenommen zu werden.