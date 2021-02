2020 fast 18% weniger Neuanstellungen im öffentlichen Sektor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Anzahl von Neuanstellungen im öffentlichen Sektor ging 2020 gegenüber dem Vorjahr um fast 18 Prozent zurück.Laut dem staatlichen Portal All Public Information in One vom Dienstag haben öffentliche Einrichtungen des Landes im vergangenen Jahr 27.490 neue Mitarbeiter eingestellt, was einem Rückgang von 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Staatliche Unternehmen reduzierten die Anzahl ihrer neu Beschäftigten um rund 32 Prozent auf etwa 7.700, und auch Einstellungen durch regierungsnahe Institutionen gingen um rund 20 Prozent zurück.Die Zahl des letzten Jahres lag jedoch über dem ursprünglichen Ziel der Regierung, 25.700 neue Mitarbeiter im öffentlichen Sektor einzustellen.Ein Beamter des Finanzministeriums sagte, dass der Rückgang im letzten Jahr zu verzeichnen war, da die Neuanstellungen im öffentlichen Sektor 2019 ungewöhnlich hoch waren. Sowohl 2018 als auch 2019 überstiegen die Anstellungen in diesem Sektor ein Rekordhoch von 33.000.