Südkorea meldet 336 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge weniger als 400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag seien bis Mitternacht 336 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt worden. Die Zahl der bislang gemeldeten Infektionsfälle im Land liege bei 78.844.Von den Neupatienten steckten sich 295 Menschen in Südkorea an, während es 41 eingeschleppte Fälle gab.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 224.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zehn auf 1.435 an.Die dritte Corona-Welle im Land, die sich seit Mitte November abgezeichnet hatte, erreichte am 25. Dezember mit 1.240 neuen Fällen den Höhepunkt. In den letzten Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen unter der 400er-Marke.Die Seuchenkontrollbehörden bekräftigten die Position, noch vor den Feiertagen zum Mond-Neujahr am 12. Februar Lockerungen der Corona-Regeln zu überprüfen, sollte sich das Infektionsgeschehen deutlich stabilisieren.