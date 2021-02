Verbraucherpreise im Januar um 0,6 Prozent angezogen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Januar um 0,6 Prozent angestiegen.Laut dem Statistikamt lag der Verbraucherpreisindex im Januar bei 106,47. Das entspricht einem Anstieg um 0,6 Prozent im Vorjahresvergleich.Damit lag die Inflationsrate den vierten Monat in Folge zwischen null und einem Prozent.Bei den Waren wurde eine Teuerung von 0,9 Prozent gegenüber einem Jahr zuvor verzeichnet.Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurde ein Preisanstieg von 11,2 Prozent verbucht. Die Viehzuchtprodukte verteuerten sich um 11,5 Prozent, damit so stark wie seit Juni 2014 nicht mehr. Die Preise der Fischereiprodukte erhöhten sich um 3,2 Prozent.Die Industrieprodukte verbilligten sich dagegen infolge des niedrigen Ölpreises um 0,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Strom-, Wasser- und Gaspreise sanken um fünf Prozent.Die Dienstleistungspreise zogen um 0,4 Prozent an.