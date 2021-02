Ex-Diplomat Nordkoreas: Kim Jong-un kann nicht denuklearisieren

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines ehemaligen nordkoreanischen Diplomaten wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nicht auf seine Atomwaffen verzichten.Die entsprechende Äußerung machte Ryu Hyun-woo, früherer kommissarischer Botschafter Nordkoreas in Kuwait, in einem Interview mit CNN am Montag. Ryu war 2019 geflüchtet und nach Südkorea eingereist.Ryu ging zugleich davon aus, dass Kim bereit sei, über eine Reduzierung des Atomarsenals des Landes zu verhandeln, um Lockerungen der internationalen Sanktionen zu bewirken.Ryu machte zudem die Vorgehensweise des früheren US-Präsidenten Donald Trump dafür verantwortlich, dass die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung festgefahren waren. Die Trump-Regierung habe sich in eine Ecke gedrängt, indem sie in Verhandlungen mit einem totalitären Staat von vornherein die Denuklearisierung gefordert habe, hieß es.Die USA könnten nicht von der Denuklearisierung zurücktreten, und Kim Jong-un könne nicht denuklearisieren, fügte er hinzu.