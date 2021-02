T´way Air bietet touristische Rundflüge über Japan an

Photo : YONHAP News

T´way Air bietet auch im Februar internationale touristische Rundflüge ohne Landung an, nachdem bereits im Januar solche Flüge stattgefunden hatten.Wie die Billigfluggesellschaft am Dienstag mitteilte, seien zwei Rundflüge jeweils am 13. und 28. Februar geplant. Die Maschine startet am Flughafen Incheon und wird bis nach Fukuoka in Japan fliegen, bevor sie ohne Landung wieder nach Incheon zurückkehrt.Die Fluggäste können zollfreie Waren im Wert von bis zu 600 Dollar kaufen.Die Preise beginnen ab 108.000 Won oder 97 Dollar.