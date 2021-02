80 Prozent der Koreaner fühlen sich müde durch Maßnahmen zur sozialen Distanzierung

Photo : YONHAP News

Acht von zehn Erwachsenen in Südkorea fühlen sich müde durch die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, obwohl sie diese als wirksam zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrachten.Das ergab eine Umfrage, deren Ergebnisse das Gesundheitsministerium am Dienstag veröffentlichte. Befragt wurden am 27. und 28. Januar landesweit 1.000 über 18-Jährige online und mobil.81,3 Prozent der Befragten teilten die Ansicht, dass die soziale Distanzierung effektiv bei der Eindämmung der dritten Corona-Welle im Land gewesen sei.97 Prozent antworteten, dass sie bei den Maßnahmen mitgemacht hätten.Zugleich sagten 81,2 Prozent jedoch, dass sie sich durch die Abstandsregeln müde fühlten.79,8 Prozent betrachteten staatliche Finanzhilfen für Selbstständige als notwendig, die wegen der sozialen Distanzierung ihr Geschäft einstellen oder beschränken mussten.Jedoch erklärten sich 55,5 Prozent nicht bereit dazu, hierfür zusätzlich Steuern zu zahlen. Lediglich 22,5 Prozent waren dazu bereit.