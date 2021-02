Armeechefs Südkoreas und der USA einig über Bemühungen um sichtbare Fortschritte für Transfer von Befehlsgewalt

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Generalstabschefs Südkoreas und der USA wollen dieses Jahr bei den Vorbereitungen für den Transfer der Befehlsgewalt im Kriegsfall konkrete Ergebnisse erzielen.Darauf hätten sich der Chef des Vereinigten Generalstabs (JCS) Won In-choul und sein US-Amtskollege Mark Milley in einem Videogespräch am Dienstag verständigt, teilte der südkoreanische JCS mit.Won und Milley schätzten sehr, dass sich beide Seiten letztes Jahr trotz der Corona-Pandemie darum bemüht hatten, die Übergabe der Befehlsgewalt an Südkorea vorzubereiten. Sie vereinbarten, auch dieses Jahr Anstrengungen zu unternehmen, damit sichtbare Fortschritte erzielt werden könnten.Sie hätten zudem ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht. Sie hätten vereinbart, die diplomatischen Bemühungen der Regierungen beider Länder um die vollständige Denuklearisierung der Halbinsel und einen dauerhaften Frieden militärisch aktiv zu unterstützen, hieß es weiter.