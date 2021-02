Chef der Regierungspartei stellt viertes Corona-Hilfspaket in Aussicht

Photo : YONHAP News

Der Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yon, hat die Absicht offiziell mitgeteilt, eine vierte Runde der Corona-Hilfsgelder durchzuführen.Lee kündigte heute in seiner Rede vor dem Parlament an, rechtzeitig einen Nachtragshaushalt aufzustellen, um ein viertes Hilfspaket vorzubereiten. Er versprach, neben maßgeschneiderten Finanzhilfen für die von den Corona-Maßnahmen betroffenen Gruppen auch über eine allgemeine Unterstützung für alle Bürger zu diskutieren.Lee forderte zugleich, drei mit der Corona-Pandemie zusammenhängende Gesetze zu verabschieden, um die pademiebedingte Ungleichheit zu beheben. Er betonte die Notwendigkeit einer zügigen Billigung eines Programms zum Ausgleich von Schäden infolge der Geschäftsbeschränkungen, eines Systems zur Teilung von Erträgen der Kooperation zwischen Großunternehmen und Mittelstand sowie eines Fonds für gesellschaftliche Solidarität.Er stellte auch Ideen für ein neues Sozialsystem vor, das die Erhöhung der Altersgrenze für den Empfang des Kindergelds auf 18 Jahre sowie die Unterstützung für Einkünfte von Kindern, jungen Menschen, Erwachsenen und Senioren gemäß dem Lebenszyklus vorsieht.Lee versprach auch, die Ausweitung der Beschäftigungsversicherung auf alle Bürger zu beschleunigen.Zugleich kritisierte er in Bezug auf den von der Opposition erhobenen Verdacht über ein eventuelles AKW-Projekt in Nordkorea, dass diese völlig falsch geraten und einen Angriff auf den Präsidenten verübt habe, der nicht übersehen werden dürfe.