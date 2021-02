Südkorea äußert Besorgnis über Putsch in Myanmar

Photo : KBS News

Südkorea hat sich nach einem Militärputsch in Myanmar besorgt über die dortige Lage geäußert.Die Regierung äußere tiefe Besorgnis über die jüngste politische Situation in Myanmar, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in einer Stellungnahme am Dienstag.Die Regierung fordere, die festgenommenen Persönlichkeiten wie Aung San Suu Kyi sofort freizulassen. Sie hoffe, dass das Problem gemäß einem rechtmäßigen und demokratischen Verfahren gelöst werde, hieß es.Die Regierung bestätigte erneut, dass sie den Wunsch der Bürger in Myanmar nach Demokratie respektiere, der bei den letzten Parlamentswahlen zum Ausdruck gekommen sei. Sie werde auch künftig weiter gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft die politischen Entwicklungen in Myanmar mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, hieß es weiter.Das Militär in Myanmar hatte am Montag mit einem Putsch die De-facto-Regierungschefin Suu Kyi und weitere hohe Regierungsbeamte festgenommen und den Notstand für ein Jahr ausgerufen.In Myanmar halten sich etwa 3.500 südkoreanische Bürger auf. Wie festgestellt wurde, hat keiner von ihnen einen Schaden wegen des Staatsstreichs erlitten.Der Sprecher des Außenministeriums Choi Young-sam sagte, die Botschaft in Myanmar werde mittels verfügbarer Kommunikationsmittel die Koreanergemeinde und die dort tätigen Unternehmen über die Lage informieren und benötigte konsularische Hilfe anbieten.