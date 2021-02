Photo : YONHAP News

Das Außenministerium in Seoul hat Irans Entscheidung bestätigt, dass die Besatzung des festgesetzten Tankers "Hankuk Chemi" freigelassen werde.Unter Berücksichtigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie aus humanitären Gründen würden die Seeleute freigelassen. Der Kapitän und das für die Wartung des Schiffes erforderliche Personal blieben jedoch an Bord, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag.Der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araghchi habe sein südkoreanisches Pendant Choi Jong-kun am Dienstagnachmittag über diese Entscheidung informiert.Die Botschaft in Iran und die iranische Botschaft in Südkorea bestätigten die Angaben über die Entscheidung für die Freilassung.Iranische Revolutionsgarden hatten die "Hankuk Chemi" am 4. Januar wegen Verstoßes gegen Umweltauflagen in der Straße von Hormus festgesetzt. An Bord befanden sich 20 Besatzungsmitglieder, darunter fünf Südkoreaner. Der Frachter hat 7.200 Tonnen Ethanol geladen.Nach der Tanker-Festsetzung kam der Verdacht auf, dass ein Zusammenhang mit in Südkorea eingefrorenen iranischen Ölgeldern bestehe. Südkorea hatte den Zugriff auf das Geld aufgrund der US-Sanktionen gegen Iran blockiert.Iran weist diesen Verdacht jedoch zurück und begründet die Festsetzung damit, dass austretendes Ethanol das Meer verschmutzt habe.