Pflichtquarantäne für Hunde und Katzen mit Covid-19-Symptomen

Südkorea hat eine Pflichtquarantäne für Haustiere mit Covid-19-Symptomen beschlossen.Das Landwirtschaftsministerium veröffentlichte am Dienstag entsprechende Richtlinien, nachdem in Südkorea Fälle von Covid-19-Erkrankungen bekannt geworden waren, die mit Haustieren in Zusammenhang stehen.Demnach werden Hunde und Katzen, die Kontakt mit Covid-19-Patienten hatten und Symptome haben von den zuständigen lokalen Stellen einem Corona-Test unterzogen.Bis zum Vorliegen des Testergebnisses müssen die Tiere in der Wohnung oder in einem öffentlichen Quarantänezentrum isoliert werden.Die Tiere dürfen nur von ihrem Halter oder einem Mitglied desselben Haushalts betreut werden. Die betreuenden Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe tragen, wenn sie mit dem Tier in Kontakt kommen.