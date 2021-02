Internationales Pentagon: Noch keine Entscheidung zu Gesprächen über Aufteilung der Verteidigungskosten

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist zu Verhandlungen mit Verbündeten, darunter Südkorea, über die Aufteilung der Verteidigungskosten noch keine Entscheidung gefallen.



Das sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse, als er nach der Aufteilung der Verteidigungskosten in Asien gefragt wurde.



Die USA nähmen derzeit ihre weltweite Truppenstationierung und Beiträge unter die Lupe. Zur Kostenteilung könne er aktuell keine Daten nennen, hieß es.



Anschließend sagte er, Verteidigungsminister Lloyd Austin setze sich für die Wiederherstellung der Allianzen, Partnerschaften und Freundschaften der USA ein.



Austin hatte in einem Telefongespräch mit dem südkoreanischen Verteidigungsminister Suh Wook am 24. Januar das Bündnis zwischen Südkorea und den USA als Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Stabilität in Nordostasien und vorbildlichste Allianz bezeichnet. In der Anhörung vor dem Kongress hatte er angekündigt, die Verhandlungen mit Südkorea über die Aufteilung der Verteidigungskosten zügig abzuschließen.