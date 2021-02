Seoul beschließt Hilfspaket für von Corona-Regeln betroffene Branchen

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul will den von den Corona-Regeln betroffenen Branchen und gefährdeten Gruppen stärker unter die Arme greifen.Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass sie um die Feiertage zum Mond-Neujahr 1,48 Billionen Won oder 1,3 Milliarden Dollar einsetzen werde.Zusätzlich würden eine Billion Won als Soforthilfe für Kleinunternehmer bereitgestellt. Diese könnten niedrig verzinste Kredite in Höhe von bis zu 20 Millionen Won beantragen. Profitieren sollen Betriebe in Branchen, die von einemVersammlungsverbot und anderen Einschränkungen betroffen waren und einen Umsatzeinbruch erlitten haben.Die Stadtverwaltung will den Unternehmen außerdem Zuschüsse zahlen, damit sie Entlassungen vermeiden können. Dank der Finanzspritze sollen rund 10.000 Beschäftigte in den von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branche nicht arbeitslos werden. Vorgesehen sind Zahlungen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Won pro Kopf über einen Zeitraum von drei Monaten.Für die Tourismusbranche werden eine Million Won je Unternehmen noch im März in Form von direkten Zahlungen ausgeschüttet.Darüber hinaus will die Stadtverwaltung mit Rabattgutscheinen den Konsum vor den Feiertagen zum Mond-Neujahr in der kommenden Woche ankurbeln. Insgesamt 400 Milliarden Won sind für Gutscheine vorgesehen, die mit einem Abschlag von zehn Prozent gekauft werden können.