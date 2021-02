UN: Volumen der Nordkorea-Hilfe stark geschrumpft

Photo : YONHAP News

Das Volumen der humanitären Hilfe der internationalen Gemeinschaft für Nordkorea ist drastisch geschrumpft.Laut am Mittwoch veröffentlichten Daten auf der Webseite des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sagten in diesem Jahr bislang lediglich die Schweiz und Deutschland Spenden für Nordkorea zu. Das Volumen betrage etwa 1,3 Millionen Dollar.Die Schweiz wolle 1,2 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Deutschland will über die Hilfsorganisation Welthungerhilfe etwa 115.000 Dollar für ein Ernährungsprojekt in den Provinzen Süd- und Nord-Pyongan zahlen.Das Hilfsvolumen fällt damit verglichen mit Januar des Vorjahres um 82,9 Prozent geringer aus. Damals waren 7,75 Millionen Dollar Hilfe in Aussicht gestellt worden.Als Grund für den Rückgang werden Nordkoreas Grenzschließung und ein geschrumpfter finanzieller Spielraum von Regierungen weltweit infolge der Corona-Pandemie vermutet.Südkorea hatte im vergangenen Januar über die Weltgesundheitsorganisation und den nordkoreanischen Rotkreuzverband Nordkorea 5,72 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Dieses Jahr wurde noch keine Unterstützung gemeldet.