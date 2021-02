Besatzung des in Iran festgehaltenen Tankers kann voraussichtlich nicht sofort heimkehren

Photo : YONHAP News

Die Besatzungsmitglieder des in Iran festgehaltenen Chemietankers „Hankuk Chemi“ können offenbar nicht sofort heimkehren, obwohl Teheran die Freilassung der meisten Crewmitglieder beschloss.Das für den Betrieb des Tankers zuständige Unternehmen sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Yonhap, dass für die Fortbewegung des Schiffes 13 Besatzungsmitglieder erforderlich seien. Für den Fall einer Auslaufgenehmigung oder Untersuchung zu Irans Vorwurf der Meeresverschmutzung könnten die Crewmitglieder daher möglicherweise nicht umgehend in ihr Heimatland zurückkehren.Würden alle freigelassenen Besatzungsmitglieder heimkehren, könne das Schiff nicht mehr fahren, sollte Iran die Abfahrt genehmigen. Der Kapitän könne dies nicht allein bewerkstelligen, hieß es.Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Sicherheit der Besatzung weitgehend gewährleistet sei. Man müsse zunächst mit dem Außenministerium und dem Ministerium für Ozeane und Fischerei über das weitere Vorgehen diskutieren, hieß es weiter.An Bord des seit Anfang Januar in Iran festgehaltenen südkoreanischen Tankers sind insgesamt 20 Besatzungsmitglieder, darunter fünf Südkoreaner, einschließlich des Kapitäns. Die anderen stammen aus Myanmar, Indonesien und Vietnam.