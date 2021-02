Täglich 4,38 Millionen Reisende an Feiertagen zum Mond-Neujahr erwartet

Photo : YONHAP News

Während der Feiertage zum Mond-Neujahr nächste Woche werden voraussichtlich im Tagesschnitt 4,38 Millionen Menschen unterwegs sein.Das ergab eine Umfrage des Koreanischen Verkehrsinstituts (KOTI).Den Schätzungen nach würden im Zeitraum vom 10. bis 14. Februar insgesamt 21,92 Millionen Menschen unterwegs sein. Durchschnittlich 4,01 Millionen Autos am Tag würden auf den Autobahnen verkehren.Das erwartete Reiseaufkommen wäre damit um 32,6 Prozent geringer als zum letztjährigen Mond-Neujahr. Die Regierung rät angesichts der Corona-Pandemie den Bürgern von der Fahrt in die Heimatorte ab.16,9 Prozent der Befragten sagten, dass sie noch keine Entscheidung getroffen hätten, ob sie wegfahren. Die noch Unentschlossenen gelten als wichtiger Einflussfaktor für das tatsächliche Verkehrsaufkommen an den langen Feiertagen.Für die Studie wurden vom 7. Januar 20 Tage lang 9.398 Haushalte per Mobiltelefon befragt.