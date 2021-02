Devisenreserven erstmals seit zehn Monaten rückläufig

Photo : YONHAP News

Südkoreas Devisenreserven sind im Januar erstmals seit zehn Monaten zurückgegangen.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank betrugen die Währungsreserven Ende Januar 442,73 Milliarden Dollar. Das seien 370 Millionen Dollar weniger als einen Monat zuvor.Die Notenbank nannte als Grund den gesunkenen Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar als Folge dessen Aufwertung.Damit wurde erstmals seit dem vergangenen März ein Rückgang verbucht, nachdem bis Januar sieben Monate in Folge der Rekordstand erneuert worden war.Südkorea verfügt mit Stand Ende Dezember über den neuntgrößten Devisenschatz der Welt. Spitzenreiter bleibt China mit 3,2 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.