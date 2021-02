Fünf weitere Fälle von Corona-Mutationen in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals Fälle der Übertragung einer Coronavirus-Mutation auf Menschen außerhalb des Kreises einer unter einem Dach lebenden Familie bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte heute mit, dass seit Montag fünf weitere Fälle von Coronavirus-Mutationen nachgewiesen worden seien. Dabei seien 27 Fälle analysiert worden.Bei vier Fällen handelt es sich um das mutierte Coronavirus aus Großbritannien und bei einem Fall um die Variante aus Südafrika.Das mutierte Virus aus Südafrika wurde bei einem Angehörigen eines zuvor festgestellten Infizierten in Gumi in der Provinz Nord-Gyeongsang nachgewiesen.Von den vier Fällen der Mutation aus Großbritannien wurden jeweils ein Fall in Jinhae in Süd-Gyeongsang und in Naju in Süd-Jeolla bestätigt. Zwei Fälle wurden in Yangsan in Süd-Gyeongsang festgestellt. Alle Fälle wurden im Rahmen einer Clusterinfektion in der Verwandtschaft eines Ausländers in beiden Provinzen festgestellt.Der Indexpatient der Clusterinfektion war am 25. Dezember aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingereist. Die Person war am 7. Januar noch vor der Entlassung aus der Quarantäne positiv getestet worden.Der Indexpatient hatte nach Behördenangaben im ersten Stock seines Hauses in Jinhae unter Quarantäne gestanden. Verwandte, die vorbeigekommen und im Erdgeschoss des Hauses gewesen waren, steckten sich an. Durch Treffen mit Verwandten nach der Rückkehr zu ihren Wohnorten kam es zur weiteren Übertragung.Im Zusammenhang mit der Gruppe steckten sich laut der Behörde bisher 38 Ausländer an. Weitere Tests seien in Gang, weil sie sich sehr wahrscheinlich mit der Mutante ansteckten, hieß es.