Börse in Seoul legt dritten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat heute den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Vor allem ausländische Anleger griffen zu südkoreanischen Aktien, da sie laut Analysten mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung in Asien und weltweit rechneten.Der Leitindex Kospi rückte um 1,06 Prozent auf den Schlussstand von 3.129,68 Zählern vor.Der Kospi habe offenbar zulegen können, da das BIP der Eurozone nicht so stark zurückgegangen sei. Hinzu kämen positive Nachrichten im Zusammenhang mit der Versorgung mit Corona-Impfstoffen und die Hoffnung auf Konjunkturhilfen in den USA, wurde Analyst Shin Yoo-joon von Shinhan Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch habe der Anstieg an den asiatischen Börsen allgemein offenbar einen Einfluss auf koreanische Aktien gehabt, wurde der Experte weiter zitiert.