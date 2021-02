Präsident Moon kündigt für März geändertes Format der Corona-Vorschriften an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat für März ein geändertes Format der Corona-Vorschriften angekündigt.Auf der wöchentlichen Sitzung mit seinen Beratern sagte Moon am Montag, dass die Öffentlichkeit immer müder werde, da seit zwei Monaten strenge Corona-Regeln gelten würden. Inhaber kleiner Betriebe stünden zudem am Abgrund.Unter den neuen Regelungen sollten einheitliche Maßnahmen in Bezug auf Geschäftsschließungen gelten. Verbote würden auf ein Mindestmaß beschränkt, Verstöße dagegen aber noch strenger geahndet.Mit den neuen Corona-Regelungen solle bei den wirtschaftlichen Aktivitäten mehr Freiraum geschaffen werden und gleichzeitig sollten die Inhaber mehr Verantwortung übernehmen. Dabei solle das Prinzip gelten, dass ein Verstoß umgehend zur Schließung führt.Moon kündigte damit Änderungen am derzeitigen fünfstufigen Corona-Warnsystem an. Zudem sollen mit neuen Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger offenbar stärker zur Mitwirkung ermutigt werden.Zu den pandemiebedingten Entlassungen sagte Moon, dass die Regierung die Situation ernst nehme und versprach sämtliche Mittel auszuschöpfen. Er nannte in diesem Zusammenhang die Verwendung von Budgets und Schutznetze für Angestellte.