Jeju Air fliegt in der Pandemie tief in die Verlustzone

Die Billigfluggesellschaft Jeju Air ist in der Corona-Pandemie tief in die Verlustzone geflogen.Im Jahr 2020 sei ein Nettoverlust von 313,76 Milliarden Won oder 285 Millionen Dollar verbucht worden, teilte das Unternehmen am Montag gegenüber den Aufsichtsbehörden mit. 2019 hatte der Verlust 33,12 Milliarden Won betragen.Beim Betriebsgewinn stehe ein Minus von 335,82 Milliarden Won zu Buche, nach 32,89 Milliarden Won im Jahr 2019. Der Umsatz sei um 73 Prozent auf 1,38 Billionen Won eingebrochen.Jeju Air hatte Anfang letzten Jahres den Flugverkehr auf den meisten ihrer Auslandsstrecken eingestellt. Grund waren die in der Corona-Pandemie beschlossenen Einreisebeschränkungen vieler Staaten.Zurzeit steuere Jeju Air im Ausland nur die Ziele Tokio, Osaka, Weihai, Harbin und Manila an.Im zweiten Halbjahr 2020 hatten Gläubigerbanken und ein Rettungsfonds zur Stabilisierung von Schlüsselindustrien die Airline bereits mit Krediten in Höhe von 190 Billionen versorgt.