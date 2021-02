Chefnuklearunterhändler Südkoreas und Japans diskutieren über Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Japans für die nordkoreanische Nuklearfrage haben am Montag telefonisch miteinander beraten.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass der Sonderbeauftragte für Frieden der koreanischen Halbinsel und Sicherheitsangelegenheiten, Noh Kyu-duk, und Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien- und Ozeanienangelegenheiten im japanischen Außenministerium, eine Einschätzung zur Lage auf der koreanischen Halbinsel vorgenommen hätten. Sie hätten sich über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea, Japan und den USA für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Beide Seiten vereinbarten, die enge Kommunikation und Kooperation in Bezug auf Nordkoreas Nuklearfrage und andere Themen fortzusetzen.Es war das erste Gespräch zwischen Noh und Funakoshi in diesem Jahr. Noh hatte im vergangenen Dezember sein erstes Gespräch mit Funakoshi nach dem Amtsantritt geführt, auch damals wegen der Corona-Pandemie telefonisch.