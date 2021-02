Volleyballerinnen wegen Schulmobbings aus Nationalmannschaft ausgeschlossen

Photo : YONHAP News

Zwei Volleyballerinnen sollen nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt werden, weil sie Mitschüler gemobbt haben sollen.Gemäß einer Entscheidung des Koreanischen Volleyballverbands sollen die Zwillinge Lee Jae-young und Lee Da-yeong nicht mehr für Südkorea spielen.Im Internet wurden letzte Woche Vorwürfe gegen die Volleyballstars veröffentlicht, wonach sie in der Mittelschule Mitschüler gemobbt haben sollen. Dabei soll auch körperliche Gewalt im Spiel gewesen sein. Beide gestanden in einem Beitrag für soziale Netzwerke ihre Schuld ein und entschuldigten sich bei den Opfern.Auch ihr Verein Heungkuk Life Insurance will die beiden nicht mehr spielen lassen.