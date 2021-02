Ngozi Okonjo-Iweala ist neue WTO-Chefin

Photo : YONHAP News

Die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala ist zur Chefin der Welthandelsorganisation (WTO) ernannt worden.Die WTO teilte mit, dass ihre 164 Mitgliedsländer in einer Sitzung des Allgemeinen Rats am Montag (Ortszeit) Okonjo-Iweala einstimmig zur Generaldirektorin bestimmt hätten.Die Ökonomin ist die erste Frau und Afrikanerin an der Spitze der WTO.Ihre Amtszeit beginnt am 1. März und endet am 31. August 2025.Die Nigerianerin hatte im letzten Wahlgang mehr Stimmen auf sich vereint, als ihre Mitbewerberin Yoo Myung-hee aus Südkorea.Die Ernennung kam jedoch bislang nicht zustande, weil sich die USA unter Präsident Donald Trump dagegen ausgesprochen hatten. Die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden stimmte der Personalie dann zu.Die südkoreanische Handelsministerin Yoo war am 5. Februar aus dem Rennen ausgestiegen.