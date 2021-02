Erdbeben der Stärke 2,5 an Südwestküste Koreas

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben der Stärke 2,5 hat am Montag die südwestliche Küstenregion Südkoreas heimgesucht.Das Beben ereignete sich um 18.59 Uhr zehn Kilometer nordöstlich vom Rathaus der Küstenstadt Gunsan in der Provinz Nord-Jeolla.Das Hypozentrum lag in 14 Kilometern Tiefe.Das Wetteramt teilte mit, dass in Gunsan Schwankungen der Intensität 4 gespürt werden konnten. Auch in Seocheon in der Provinz Süd-Chuncheong seien Schwankungen der Intensität 3 wahrgenommen worden.In diesem Jahr wurden auf der koreanischen Halbinsel insgesamt acht Beben mit einer Stärke von 2 oder größer gemeldet.