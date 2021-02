Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 457 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder auf über 400 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 457 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt.Damit wurde die 400er-Schwelle wieder übertroffen, nachdem die Zahl drei Tage in Folge im 300er-Bereich gelegen hatte.Der größte Anteil der neuen Fälle wird weiterhin in der Hauptstadtregion gemeldet.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt landesweit 166.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um sieben auf 1.534.Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte heute in einer Regierungssitzung, dass das Land im März zu einem neuen System zur sozialen Distanzierung übergehen könnte, sollte sich das Infektionsgeschehen in den nächsten zwei Wochen eindeutig stabilisieren.